Noel’i renkli kutladı

Girne’de yaşayan İngilizler soğuk havaya rağmen denize girdi; yemekte bir araya gelerek bağış topladı

Noel’i renkli kutladı
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Ömer KADİROĞLU
Girne bölgesinde yaşayan İngilizler, Noel kutlamaları çerçevesinde her yıl geleneksel olarak düzenlendikleri etkinlikleri önceki gün gerçekleştirdi. Etkinlikler çerçevesinde denize girildi, yardım toplandı. Etkinlikten elde edilen gelir, bu yıl Kemal Saraçoğlu Vakfına bağışlandı. 

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 İngilizler, her yıl 24 Aralık akşamı Noel yemeği için toplandıklarını, bir sonraki gün ise denize girdiklerini, ardından kahvaltı yaptıklarını söyledi. 
Kuzey Kıbrıs’ın, diğer birçok özellikleri yanında Noel döneminde ılık iklimi nedeniyle adeta bir cennet olduğunu belirten İngilizler “Kıbrıslılar bu mevsimde denize girmekten korkuyor ama bu hava bizim için çok mükemmel” dedi. 

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