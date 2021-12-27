Noel’i renkli kutladı

Ömer KADİROĞLU
Girne bölgesinde yaşayan İngilizler, Noel kutlamaları çerçevesinde her yıl geleneksel olarak düzenlendikleri etkinlikleri önceki gün gerçekleştirdi. Etkinlikler çerçevesinde denize girildi, yardım toplandı. Etkinlikten elde edilen gelir, bu yıl Kemal Saraçoğlu Vakfına bağışlandı.
Kuzey Kıbrıs’ın, diğer birçok özellikleri yanında Noel döneminde ılık iklimi nedeniyle adeta bir cennet olduğunu belirten İngilizler “Kıbrıslılar bu mevsimde denize girmekten korkuyor ama bu hava bizim için çok mükemmel” dedi.