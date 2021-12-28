Siyasi açıdan da taçlandırılmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü" ve yeni yıl etkinliğine katıldı.

Verilen bilgiye göre; Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Aramızdaki kültürel, ekonomik ve sosyal bağların her türlü insanlık ilişkisiyle geliştirilmesini ve siyasi anlamda da taçlandırılmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Girne'de, Azerbaycan Devlet Diaspora Fondu ile Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ortaklığında düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra; Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Azerbaycanlı ünlü besteci Prof. Dr. Cavanşir Guliyev, sanatçı Nigar Muradova, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ile KKTC ve Azerbaycan vatandaşları katıldı.

“Bir milletiz, üç devletiz”

Tatar, konuşmasında, böyle güzel bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Azerbaycanlıların bayramını kutladı.

“Değerli kardeşlerim, sizi gördüğümde içimde hep bir heyecan oluşur çünkü bu milli meseleler, hep heyecanla alakalıdır" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bu coşkuyu, heyecanı hissetmezseniz ve bunu yaşayamazsanız insanları inandıramazsınız, kitleleri arkanızdan koşturamazsınız. Biz, büyük bir milletin evlatları olarak elbette bir milletiz, üç devletiz. Bayraklarımız; bağımsızlığımızın, gücümüzün ve bütün dünyadaki Türklerin bir özgürlük meşalesi ve ifadesidir. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi kutluyorum. Sizin Karabağ zaferiniz, bizim de zaferimizdi."



Kıbrıs Türklerinin çok acı çektiğini vurgulayan Tatar, bu süreçte yılmadıklarını ve Anavatan Türkiye'ye güvendiklerini söyledi.

Sendikalardan Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu-Sen ve Kamu-İş başkanlarını kabul ederek görüştü.

Açıklamaya göre; görüşmede, ekonomik ve güncel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nu kabul etti.

Kabulde, ülkede yaşanan son ekonomik ve güncel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil de yer aldı.