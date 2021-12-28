Dikkatli olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığını ifade ederek, “Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisinin yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız” dedi.

Bu arada Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yüzde 42 Omicron varyantı bulunduğuna dair haberlerin doğru olmadığını, 1 Aralık 2021'den itibaren sekansı yapılarak sisteme girilen 3 bin 344 örneğin 3 bin 73'ünün Delta, 42'sinin ise Omicron varyantı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "https://covariants.org/per-country" internet sitesindeki grafikler referans alınarak Türkiye'de Omicron varyantının yüzde 42 olduğuna dair haberlerin yayınlandığı belirtildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık'tan itibaren tarama yapılan 150 bin örnek arasında, Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır. 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3 bin 344'tür. Bunların 3 bin 73'ü Delta, 42'si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta'dır (2)."

Açıklamada varyantlar konusundaki gerçek ve güncel verilere GISAID sisteminden "https://www.gisaid.org" adresinden ulaşılabildiği, konuyla ilgili detaylı bilginin "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/mikrobiyoloji-haberler/kamuoyu-bilgilendirmesi.html" internet sayfasından alınabileceği kaydedildi.

157 can kaybı



Türkiye'nin 27 Aralık 2021 günlük Coronavirüs tablosu da açıklandı. Son 24 saatte 362 bin 535 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 362 bin 535 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 22 bin 24 oldu.

Aşılamada son durum

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,89, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,55 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 129 milyon 332 bin 845 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.