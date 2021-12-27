İnsaf bunun neresinde ?

Ömer KADİROĞLU

Dövizde hızlı yükseliş sonrasında ‘hızlı düşüş’ yaşanmasına karşın, Türkiye ve başka ülkelerden ithal edilen gıda maddelerinin fiyatları anormal rakamlara ulaştı. Diyalog muhabirinin Lefkoşa’daki bir markette yapmış olduğu araştırmaya göre 8 Kasımda 13.90’dan satılan Ece pirincin fiyatı 8 Aralık’ta 23.90’a yükseldi. Hala aynı düzeyde. Ece bulgur 6.90’dan 12.90’a, Özde kuru fasulye 16 TL’den 34’e, 4 kiloluk Bizim ay çiçek yağı 89’dan 175’e, bir litrelik Olin yağı 23’ten 42.90’a yükseldi.

Market işletmecileri, yüksek fiyatları aşağıya çekebilmek için ithalatçıların faturalarda indirime gitmesi gerektiğini söylüyor. İthalatçı firmalar ise dövizdeki düşüşün uzun süreli olmayacağı düşüncesiyle yüksek fiyatlardan satışı sürdürüyor. Bu durumda olan dar ve sabit gelirli vatandaşa oluyor. Bu arada 21 liraya kadar yükseldikten sonra 13’ün altına düşen Euro ile bazı maddelerin güneydeki fiyatları daha cazip hale geldi. Çay, diş macunu, nescafe gibi ürünlerin güneyde daha ucuz olduğunu belirten vatandaşlar, KKTC yetkililerini ‘önlem almaya’ davet ediyor.

Birçok temel gıda ürünü zamlanırken, 8 Kasım’dan 24 Aralık’a yapılan artışlar şöyle:

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 11:21