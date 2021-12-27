İnsaf bunun neresinde ?

Ömer KADİROĞLU
Market işletmecileri, yüksek fiyatları aşağıya çekebilmek için ithalatçıların faturalarda indirime gitmesi gerektiğini söylüyor. İthalatçı firmalar ise dövizdeki düşüşün uzun süreli olmayacağı düşüncesiyle yüksek fiyatlardan satışı sürdürüyor. Bu durumda olan dar ve sabit gelirli vatandaşa oluyor. Bu arada 21 liraya kadar yükseldikten sonra 13’ün altına düşen Euro ile bazı maddelerin güneydeki fiyatları daha cazip hale geldi. Çay, diş macunu, nescafe gibi ürünlerin güneyde daha ucuz olduğunu belirten vatandaşlar, KKTC yetkililerini ‘önlem almaya’ davet ediyor.
Birçok temel gıda ürünü zamlanırken, 8 Kasım’dan 24 Aralık’a yapılan artışlar şöyle:
Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 11:21