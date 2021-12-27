Noel çarşıya moral oldu

Ömer KADİROĞLU

Noel tatili nedeniyle güneydeki tüm mağazaların tatil olması nedeniyle az sayıda Kıbrıslı Rum, Lefkoşa’nın tarihi Arasta çarşısında gezinti yaptı.Büyük Han’da yemek yiyen Rumların yanı sıra bazı yabancıların alış-veriş yapması esnafa moral verdi.Diyalog’a konuşan Arasta esnafı, son zamanlarda işlerin iyi gitmediğini, kira parasını çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Arasta bölgesinin tek umudunun güneyden gelen Rumlar ve yabancıların olduğunu belirten esnaf “hükümetimiz buraya bir el atmalı ve çarşının canlanması için bazı projeleri hayata geçirmelidir” dedi.Çarşıya gelen yabancıların alış-veriş yapması için fiyatları sabit tuttuklarını belirten esnaf, benzeri uygulamanın marketler tarafından da yapılmasını önerdi.

Harmancı bölgede

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da hafta sonunda Arasta çarşısını gezerek, daha sonra Büyük Han’da dostlarıyla sohbet etti.

Harmancı, partisinin seçim gezisine de katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2021, 11:15