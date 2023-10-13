Bir haftaya kadar tamamlanacakmış

Ömer KADİROĞLU

Turizmin başkenti Girne Antik Limanda aylardan beri devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindiği iddia edildi. Diyalog muhabirine bilgi veren müteahhit Tosunoğlu İnşaat’ın bir yetkilisi “biz üzerimize düşeni bir hafta içinde tamamlayıp bakanlığa teslim edeceğiz” dedi.

Nisan sona kadar tamamlanması beklenen çalışmaların uzaması nedeniyle, bölgedeki işletmecilerin büyük zararlara uğradığı, mağduriyetlerin giderilmemesi halinde hizmetlerin başlamayacağı ifade edildi.

Bu arada yola yerleştirilen parke taşlar da eleştiri konusu oldu. Uzmanlar, bu konuda proje detaylarıyla yapılan iş detaylarının açıklanmasını istiyor.