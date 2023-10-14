Birinci Bakü çıkarması

Azerbaycan’da ilk kez düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür ve Tanıtım Günleri” etkinliği açılışı başkent Bakü’de yapıldı.

Hilton Otel’de yer alan açılışa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan’ın bazı milletvekilleri ve KKTC’den gelen ekipler katıldı.

Saygı duruşu ve milli marşların okunmasıyla başlayan açılışta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Ardından İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu halk dansları gösterisi sundu.

Konukların geleneksel kıyafetlerle karşılandığı etkinlikte, KKTC’den gelen ekonomik örgütler, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden temsilciler stantlar açarak, katılımcılara bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılıştaki konuşmasına, herkesi selamlayarak, başladı. Toplantıyı tarihi olarak niteleyen Tatar, Azerbaycan ziyaretinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Üstel: En büyük adım

Başbakan Ünal Üstel, Bakü’de gerçekleştirilen KKTC Kültür ve Tanıtım Güneri Gala Gecesini değerlendirdi.

Üstel, gecenin 3 devlet tek millet söyleminin teyidi ve KKTC ile Azerbaycan arasındaki diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına bugüne kadar atılmış en büyük adım olduğunu belirtti.

