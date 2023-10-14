Hukuka aykırı

Bakanlar Kurulu, KKTC limanlarını özelleştirme programı kapsamına aldı. Limanların özelleştirme programına alınmasına ilk tepki Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’dan geldi. Özersay “limanların özelleştirilmesi için alınan Bakanlar Kurulu kararının yasalara aykırı ve yanlış hukuki bir zemine dayandırıldığını” savundu.

Özersay yazılı açıklamasında, Bakanlar Kurulu kararında özelleştirmenin “Özelleştirme Yasası” altında yapılmasına karar verildiğini ancak bu kararın “Kamu İhale Yasası” altında yapılması gerektiğini kaydetti.

“Yasaların kapsamından haberdar değiller” görüşünü paylaşan Özersay, özelleştirme maksatlarıyla yapılacak ihalelerin Kamu İhale Yasası'na tabi olduğunu belirtti.

Karar Resmi Gazetede

Bu arada alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre; değiştirilmiş şekliyle 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası'nın 5'inci maddesi uyarınca hazırlanan “KKTC Limanlarının Özelleştirilmesine İlişkin Ön Raporu” değerlendiren Bakanlar Kurulu, KKTC Limanlarının, değiştirilmiş şekliyle 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası'nın 18'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası ve 8'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca "İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemi" ve 14'üncü maddesinin (1)'inci fıkrasının (C) bendinde yer alan "Pazarlık Usulü" ihale yöntemi uygulanarak özelleştirilmesini onayladı.