Görülmeye değer

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” kitabının üçüncüsünde yer alacak 41 kadınının fotoğraf ve kişisel eşyalarından oluşan sergi, önceki gün Saçaklı Ev’de açıldı.

Açıklamaya göre, KÖDER ile Garanti BBVA işbirliğinde düzenlenen sergi açılışına Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Garanti BBVA Ülke Müdürü Elif Altınkol, KÖDER Başkanı Şenay Ekingen ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Garanti BBVA Ülke Müdürü Elif Altınkol ve KÖDER Başkanı Şenay Ekingen birer konuşma da yaptı.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen derneğin kuruluş amacını anlatarak başladığı konuşmasında, bugüne kadar KÖDER’in 19 belgesel, 2 sergi ve 2 kitap ürettiğini kaydetti. Garanti BBVA ile geleneksel hale getirdikleri ve 3.kitabın ilk adımı da olan 3.sergiyi toplumla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Ekingen, etkinliğe katılanlara da teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023, 09:48