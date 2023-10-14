Büyük ilgi oldu

Mustafa ERKAN

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Lefkoşa’da Surlariçi’nde bulunan dernek binasında 5 Ekim Perşembe akşamı sezon açılışını gerçekleştirdi.

Dernek binasının yeni dizayn edilen bahçesindeki açılış kokteyline ilgi büyük oldu. Gecede, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği üyeleri, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren fotoğraf derneğinin yöneticileri, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda davetli yer aldı.

Samimi bir atmosferde geçen gecede fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerine paylaşımlarda bulunuldu, çeşitli anılar paylaşıldı, gecenin anı fotoğrafları çekildi. Gecede birbirinden güzel bayanların şıklık yarışı da gözlerden kaçmadı.

Gecede yönetim kurulu adına yaptığı konuşmada, FODER Başkanı Ramadan Gümüşok; Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde yapılan tüm fotoğraf çalışmalarının olumlu yönde sonuç verdiğini ve FODER’in yeni sezonda farklı ve özel projeler üretmeye devam edeceğini belirtti. Herkese bol fotoğraflı bir sezon olması temennisinde bulundu.