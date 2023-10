Bakü ziyaretiyle ilgili izlenimlerim

Azerbaycan’da ilk kez düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür ve Tanıtım Günleri” etkinliğinden izlenimlerimi sizlere aktarmak istiyorum. İlk akşam ve ertesi günkü açılış töreninde Azeri devlet ve iş adamına rastladım. Bu gelişme benim de ümidimi artırdı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, her an her yerde misafirlerle yakından ilgilendi. Organizasyonun başarılı geçmesi için büyük gayret sarf etti. Gönül isterdi ki ilk akşam Azeri dostlarımıza can boğazdan gelir prensibi çerçevesinde su böreği ve beyti kebap yerine kendi öz yemeklerimizi yedirelim.

Yine de; hatalarıyla, sevaplarıyla doğru bir adım atıldı. Başta Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a ve de ev sahipleri Turizm ve Çevre Bakanı’na teşekkür ediyorum. Bakü ile kalmayıp ayda bir daha profesyonel toplantılar yapılmalı.

Görev yaptığım 30 sene içerisinde KKTC’nin tanıtımı konusunda birçok etkinliğe katıldım, hatta bazılarını organize ettim. Devletin bugüne kadar bir tanıtım etkinliğine bu denli kalpten destek olduğunu görmek beni KKTC turizmi adına çok mutlu etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasında sık sık Türkiye’nin desteklerinden bahsetmesi, Türk-Azerbaycan ilişkilerine vurgu yapması, Azerbaycan’da sıcak bir ilgi görmemizin bir ifadesiydi.

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan basınına verdiği demeçte büyük ilgi gören bu etkinliğin yeni bir süreci başlatmış olduğunu ve iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve diplomatik ilişkilerin daha da gelişeceğine dair umutlu olduğunu belirtti. KKTC bayrağının Bakü’de dalgalanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Üstel; Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs Türk halkının kendi kurtuluş savaşlarını vererek egemenliklerini elde ettiğini ve üç devlet-tek millet ilkesiyle yola devam ettiklerini vurguladı.

Gönül istiyor ki Kıbrıs-Bakü hattında daha güçlü adımlar atılsın, gerek turizmde gerekse ticarette ataklar olsun. Heyeti getiren THY uçağının Ercan Havalimanı’ndan direkt Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’na inmesinin sağlandığı gün, zincirlerin kırıldığı gün olacaktır.