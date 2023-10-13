Sürat ve cep

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde önceki gün polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde suç işlediği tespit edilen 326 sürücüye ceza yazıldı, 37 araç trafikten men edildi. Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında bir araçta uyuşturucu bulundu. Ülke genelinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde ise ülkede kaçak yaşayan 5 kişi yakalandı.

Polis bültenine göre, ülke genelindeki denetimler sırasında toplam bin 885 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde; 135’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 18’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 326 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 2 sürücü de tutuklanırken, 37 araç ise trafikten men edildi.

Hintkeneviri ele geçirildi

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan bir araç sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine, kullanımındaki araçta ve üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilmesi üzerine araç sürücüsü tutuklandı.

5 kaçak tuutklandı

Ayrıca ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucunda; KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da trafik kazası

Öte yandan Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü içerisinde meydana gelen kazara yaralanan olmadı.

Kaza 22 yaşındaki Oykan Derebey’in, yönetimindeki SE 140 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden DAÜ giriş yoluna dikkatsizce giriş yapması sonucu, o sırada ana yolda 91 miligram alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru seyreden Kıngsley O. Nduka(E-35) yönetimindeki SU 385 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. SU 385 plakalı araç sürücüsü Kıngsley O. Nduka tutuklandı.



