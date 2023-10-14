İsrail ordusu, kara birliklerinin Gazze'ye baskınlar düzenlediğini duyurdu. Baskınlara piyade ve tank birlikleri de katıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olan Şabat’ta halka seslenerek, “Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç” dedi.

İsrail ordusu BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi. Buna göre, İsrail ordusu, Gazze'deki bir milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti.

Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.

Netanyahu: Bu yalnızca başlangıç

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat’ta ilk kez halka açık bir konuşma yaptı.

Netanyahu, Hamas’ın saldırılarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, “Bugün herkes biliyor ki vatan için savaşıyoruz ve aslanlar gibi savaşıyoruz” dedi.

Sevdiklerini kaybeden ailelerle görüştüğünü belirten Netanyahu, "Hamas'a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas’ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak” ifadelerini kullandı.

İsrail: Gazzelilere enerji su ve yakıt verilmeyecek

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek." ifadelerini kullandı.

Katz, İsrail’in Gazze’de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere, "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin." sözleriyle çıkıştı. İsrail hafta başında Gazze'ye su, enerji ve yakıt ikmalini kesmişti. Yakıtın bitmesi nedeniyle çarşamba gününden beri Gazze karanlığa gömülmüş durumda.

İsrail Savunma Bakanı: Gazze saldırısı uzun sürecek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas'ı yok etmeye kararlı olduklarını belirtti. Gallant, "Gazze saldırısı uzun sürecek, güçlü ve kalıcı etkileri olacak. Hamas'ın askeri kapasitesini yok edeceğiz." dedi. Ayrıntılar için tıklayın.

Hizbullah: Eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin "eylem zamanı geldiğinde harekete geçeceklerini" söyledi. Naim, cuma namazının ardından Beyrut’un Dahiye bölgesinde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisinde konuştu. İsrail’in tüm planlarını izlediklerini belirten Naim, detay vermeksizin "Hizbullah kendi vizyonu dahilinde çatışmaya katkıda bulunuyor ve herhangi bir eylem zamanı geldiğinde biz de harekete geçeceğiz." dedi. Hamas’ın İsrail’e yönelik eylemlerinden övgüyle söz eden Naim, bu saldırıyla İsrail’in ne kadar zayıf olduğunun ortaya çıktığına işaret etti.



Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023, 09:48