Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, “Bir Sofrada Miras” temasıyla bu yıl beşincisi düzenlenen “Türk Mutfağı Haftası” kapsamında Lefkoşa Yunus Emre Kültür Merkezi’nde “Türk Mutfağı Yemek Atölyesi” düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği İletişim Müşavirliği, Eğitim Müşavirliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Yunus Emre Enstitüsü’nde öğrenim gören 15 uluslararası öğrenciye Türk mutfağından yemekler tanıtıldı.

Yemek Atölyesi’nde, öğrencilere, Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Master Şef Zeki Zincirkıran ve ekibi tarafından toyga çorbası, Hünkâr Beğendi ve helva-i hakanın pişirilmesiyle ilgili uygulamalı bilgi verilerek, püf noktaları anlatıldı.

Etkinlik, katılımcıların yemekleri tatmasıyla son buldu.

İletişim Müşaviri Recep Şehitoğlu, verdiği bilgide, her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde Türk Mutfağı Haftası olarak Türkiye ve dünyada kutlamalar yapıldığını anımsatarak, bu yılın temasının ‘Bir Sofrada Miras’ olarak belirlendiğini söyledi.

Etkinliğin özelde bir gastro diplomasi etkinliği olsa da genel anlamıyla KKTC’de uluslararası öğrencilere yönelik yapılan önemli bir kamu diplomasi etkinliği olduğunu ifade etti.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Abdullah Aktaş ise , Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bir proje olduğunu vurguladı.

Şeflerin, Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Derneği'nden geldiklerini de dile getiren Aktaş, amaçlarının uluslararası öğrencilerin Türk Mutfağını ve Türk kültürünü yakından tanımalarına katkı koymak olduğunu dile getirdi.



