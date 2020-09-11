Birçok kural belirlendi

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Yüz yüze eğitime başlayan güney, okullarda sıkı tedbirler aldı

Birçok kural belirlendi
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 Güney Kıbrıs’ta önceki gün okullar yüz yüze eğitime başlarken, çok sıkı tedbirler alındı. Öğretmenlere ve öğrencilere de 23 sayfalık uyulacak kurallar listesi gönderildi. Alınan tedbirlere göre; çocuklar farklı kapılardan okula giriş yapıyor. Okul içindeki koridorlar bölünerek karşılıklı geliş gidiş önlendi. Dış bahçeler 2 metre sosyal mesafe kuralına göre işaretlendi. Kantin içerisinde beklemeyi önlemek için mail yoluyla sipariş sistemi kuruldu.
Güneyde okullarda alınan tedbirler 
1-) Öğrenciler okula girişlerde farklı kapılardan giriş yapacaklar. Sınıflara böldüler.
2-) Okul binası içerisinde, sol şerit uygulaması getirdiler ve okulun iç mekanında olan, öğrencilerin kullandıkları koridor ve alanları siyah/sarı şeritlerle çizdiler. Koridorlarda karşılıklı gidiş geliş olmaması ve sosyal mesafenin ihlal edilmemesi için okul binası içerisinde herkes sol taraftan ilerlemek zorunda.
3-) Okul bahçesini parsellere ayırdılar. Kantin bölgesi, Basketbol sahası, futbol sahası, iç bahçe... vs. Her sınıfın hangi teneffüste hangi parseli kullanacağını kural olarak belirlediler.
4-) Dış bahçe de 2 metre sosyal mesafe kuralına göre işaretlendi. Yani çocuklar teneffüslerde kendilerine söylenen parsellere gittiklerinde bile aralarında 2 metre mesafe olacak şekilde bir düzenleme yaptılar.
5-) Kantinden sandviç vs. almak isteyen öğrenciler kantine mail yoluyla bu taleplerini iletecekleri bir sistem kurdular. Kesinlikle kantin içerisinde bekleme yapacakları herhangi bir ürün satın alamayacaklar.

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6-) Her çocuk için tekli sıra var ve sınıf içerisinde kimsenin başkasının yerine oturması kesinlikle yasaklandı.
7-) Her çocuğa el dezenfektanı verdiler ve herhangi bir handout dağıttıkları zaman bile öğretmenler bu dezenfektanla ellerini dezenfekte etmeleri yönünde çocuklara uyarı yapıyor.
8-) Ailelere çocuklarımıza tahsis edilen sıra ve sandalyeleri ekstra dezenfekte isterlerse öğrencilerin yanına alkollü mendil (sıvı değil) vermemizi tavsiye ettiler.
9-) Her çocuğun okul ihtiyaçlarını beraberinde getirmesi özellikle vurgulandı çünkü çocuklar arasında kalem, silgi ve benzeri materyallerin alışverişi yasaklandı.
10-) Fizik, kimya, bilgisayar laboratuvarlarının her kullanımından sonra devletin belirlediği dezenfekte protokollerine uygun olarak okul tarafından dezenfekte edileceği söylendi.
11-) Okul içerisinde özel olarak bir izolasyon odası oluşturuldu. Herhangi bir semptom gösteren öğrenci olması durumunda, öğrenci ailesi ve/veya sağlık ekipleri alıncaya kadar bu odada izole edilebilecek.
12-) Ayaklarla high-five yapmak veya dirsek dirseğe selamlaşmak dışında her türlü temas yasaklandı.
13-) Maske kullanımı zorunlu olduğunu yazmama gerek yok sanırım. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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