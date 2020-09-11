Can suyunun akışı 25 Eylül’de

Coronavirüs salgını yüzünden zor günler geçiren halkımıza dün Türkiye tarafından büyük bir müjde verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar, tamirat çalışmalarının yapıldığı Anamur deniz alanında buluşarak, suyun akışı konusunda tarih verdi. Oktay “Hangi şart altında olursa olsun Türkiye Kıbrıs Türkü’nün yanındadır” diyerek Anamur suyunun 25 Eylül’den itibaren akmaya başlayacağını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da yılda 75 milyon metreküp suyun Türkiye’den geldiğini ve ‘Memba suyu’ kalitesinde olduğunu belirterek, bunun tarımsal faaliyetlere de katkı sağlayacağını söyledi. Tatar, projeyi gerçekleştiren herkese ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini sundu.

Oktay: 15 gün sonra bu suyu basmış olacağız

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte, Su temin Projesi’nde 8 Ocak’ta meydana gelen sorunu gidermek ve Türkiye’den KKTC’ye su akışını yeniden sağlamak için tamirat çalışmalarını yapan "Skandi Seven" gemisinde incelemelerde bulundu.

Tatar ve Oktay’a, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

İncelemenin ardından açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışmaların son aşamaya geldiğini ve 25 Eylül’den itibaren yeniden Türkiye’den KKTC’ye su basmaya başlanacağını duyurdu.

KKTC Su Temin Projesi'nin dünyanın en muhteşem projelerinden biri olduğunu ve 106 kilometrelik bir hatta sahip olduğunu söyleyen Oktay, "Bu 106 kilometrenin 80 kilometresi deniz altında asılı şekilde Türkiye'den, Toroslar'dan Geçitköy'e gidiyor." dedi.

Projenin açılışını 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını anımsatan Oktay, Erdoğan'ın "Kıbrıs Türkü susuz kalmayacaktır, Türkiye'den ne gerekiyorsa sonuna kadar yanlarında olacağız." sözünü anımsattı.

Bu yılın ocak ayında boru hatlarında bakım, onarım çalışmalarına başlandığını aktaran Oktay, "Şu anda bu projenin sonuna gelmiş durumdayız. Ben bu güzel müjdeyi Kıbrıs Türkü'ne vermek istiyorum. Tüm detaylarını teknik ekip, bakanlarımız ve Sayın Başbakan'la birlikte değerlendirdik." dedi.

Suyun KKTC'ye ulaşacağı tarihi açıklayan Oktay, şunları kaydetti:

"25 Eylül 2020, yani Allah'tan bir şey olmazsa 15 gün sonra bu suyu basmış olacağız. Biz her fırsatta tekrarlıyoruz. Hangi şart altında olursa olsun Türkiye, Kıbrıs Türkü ve KKTC ile birliktedir, beraberdir, bir ve beraber olduğunda da güç kazanır.”

Proje kapsamında 5 geminin gece gündüz çalıştığını söyleyen Oktay, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Burada da bu güzel haberleri alacağız



Bakım, onarım çalışmalarında son teknolojinin kullanıldığına dikkati çeken Oktay, "Bu Türkiye'nin de teknolojik olarak, denizde yaptığı faaliyetler olarak geldiği gücü göstermektedir. Biz buradan yine şu mesajı da vermek istiyoruz: Karadeniz'deki çalışmalarda elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de Kıbrıs'ta da birlik, beraberlik, dayanışma içinde çalıştığımızda burada da bu güzel haberleri alacağız. Bu güzel haberleri de hem Türkiye'ye hem de KKTC'deki Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle de paylaşacağız. İnşallah o günler de yakın." değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Tatar: 25 Eylül’den su tekrar akacak

Başbakan Ersin Tatar, bakım ve onarım çalışmaları süren KKTC Su Temin Projesi ile ilgili olarak "25 Eylül'den sonra tekrar akacak olan suyun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile "KKTC Su Temin Projesi"nin onarım çalışmalarının yürütüldüğü, Mersin açıklarındaki gemide incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Tatar, KKTC Su Temin Projesi'nin yapımına 2009'da başlandığını, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açılışla suyun kesintisiz olarak Ocak 2020'ye kadar KKTC'deki Geçitköy Barajı'na aktığını belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türkünün gerek içme gerekse tarımsal faaliyetlerde kullanması için yılda 75 milyon metreküp suyun KKTC'ye aktığının altını çizdi.

Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyorum

Asma borularla tekrar suyun akması için yapılan düzenlemeyi yerinde gördüklerini kaydeden Tatar, "Bütün bunun mühendisliğini ve muhteşemliğini gördük. Burada çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum. KKTC'ye inşallah 25 Eylül'den sonra tekrar akacak olan suyun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Tatar, KKTC'ye akıtılacak olan suyun Kıbrıs Türkünün su kullanımına ve tarımsal faaliyetlerine çok büyük ivme kazandıracağını belirterek, "Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Böyle büyük bir projenin tamamlanmasında gösterilen yakın ilgi alaka ve özveriyi takdir ediyorum." diye konuştu.

Pakdemirli: KKTC tarım bakanımızla çalışıyoruz

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, özellikle tarımsal sulama alanında da KKTC Tarım Bakanımızla çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Projenin çok büyük olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Akla hayale sığmayacak, Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu dünyadaki en iddialı projelerden bir tanesi. Hatırlamak gerekirse, neredeyse 50 tane Osmangazi Köprüsü'nü yan yana koyduğunuzda elde edeceğiniz büyüklükte bir proje. Aslında temelinde bir asma köprü mantığıyla çalışıyor. Asma köprü ötesinde mühendislik hesapları ve karmaşık mühendislik içeren Türkiye, Kıbrıs ve iki ülke için çok faydalı büyük dünyaya örnek olacak bir proje. Dünyada çalışmaları yapılan, Amerikalıların dahi ilgilendiği bir proje."

Pakdemirli, projede 8 Ocak'ta ufak bir sorun yaşandığını dile getirerek, buna karşın derinlemesine yapılan araştırmalar sonucunda kalıcı çözüm üretmek amacıyla projede bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini gördüklerini söyledi.