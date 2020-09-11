Organizasyon  sorunu yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Covid-19 vakalarının tırmanışa geçmesi ve yerel vakaların artması üzerine Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu üyeleri ve sağlık örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla saat 10.00’da gerçekleşen toplantıda, salgınla mücadele kapsamında nelerin yapılması gerektiği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, toplantının açılışında yaptığı konuşmada böylesi dönemlerde bilim insanlarının ve sağlık örgütlerinin sesine kulak vermenin esas olması gerektiğini vurguladı. Kendisinin de Cumhurbaşkanı olarak son yaşanan gelişmeler üzerine sağlık örgütü temsilcileri ile bir kez daha bir araya gelme ihtiyacı duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bu toplantıda ortaya konulacak görüşlerden yararlanacağını ifade etti.

Örgütler, yaşadıkları sorunları aktardı

Toplantıda görüşlerini açıklayan örgüt temsilcileri, öncelikle karar vericilerin kendileri ile daha iyi bir işbirliği içinde çalışmasının önemini vurgulayarak, salgınla mücadelede organizasyon sorunu yaşanmakta olduğuna dikkat çektiler. Sağlık örgütü temsilcileri, sürecin bundan sonra daha sağlıklı yürütülebilmesi için bilimsel veriler ışığında öngörülü davranmaya ve organizasyon kapasitesini geliştirmeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiler. Sağlık örgütü temsilcileri, özellikle yurt dışından ülkemize giriş yapması beklenen üniversite öğrencilerinin gelişinin çok iyi planlanması gerektiğini vurguladılar.

Toplantıda test sayısının özellikle risk gruplarına yoğunlaşacak şekilde artırılması, pandemi hastanesi başta olmak üzere altyapı eksikliklerinin giderilmesi, tüm bölgelerde sürekli hizmet verecek ateş polikliniklerinin ivedilikle hizmete sokulması, iyileşen hastalardan plazma temin edilerek kan bankasında stoklanması, özellikle temaslı takibini sağlayacak teknolojilerden yararlanmak gerektiği ifade edildi.

Akıncı: Badireden çıkış yolu işbirliği

Sağlık örtülerinin temsilcilerinin görüşlerini dinleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, salgına karşı mücadeleyi sahada sürdüren uzmanların görüşlerinin son derece önem taşıdığını vurguladı.



Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın daha önce olduğu gibi şimdi de halk sağlığının korunmasına yönelik her türlü çalışmaya katkı yapmaya hazır olduğunu belirterek örgütler ve yetkili birimlerle diyalog içinde olmaya devam edileceğini ifade etti.Toplantıda dile getirilen görüşlerden Covid-19 pandemisine karşı yürütülecek mücadelenin bir önceki dönemden daha zor olacağının anlaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Uzmanların değerlendirmelerinden mücadelenin tüm zorluklarına karşın yine de yapılabilecek çok şey olduğunu anlıyoruz. Bu badireden çıkış yolunun el birliği ve dayanışma içinde bulunacağına inanıyorum” dedi.

Toplantıya kimler katıldı?

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu üyelerinin yanı sıra Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat, Veteriner Hekimler Mustafa Erk ve Hüda Hüdaoğlu ile Tıp-İş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Emre Vudalı yer aldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu üyeleri sağlık eski bakanlarından Dr. Gülsen Bozkurt, Dt. Eşref Vaiz, Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dt. Filiz Besim, eski başhekimlerden Dr. Bülent Dizdarlı ve Dr. Erksan Berksel’in yanı sıra İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan da yer aldı.

Akıncı, bazı seçim programlarını erteledi

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın, hafta sonu için planlanan Gazimağusa – İskele bölgesine ziyaretlerinin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Bilgiye göre; Akıncı, Pazartesi akşamı Girne bölge muhtarları, Salı akşamı bazı sivil toplum örgütleri ile yapacağı toplantılarla dün ise Lapta ve Alsancak’taki halka buluşmasını gerçekleştirmeyerek ertelemişti.