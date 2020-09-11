Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözüm süreci ve Cumhurbaşkanlığı’nın göstermesi gereken liderlik ile ilgili stratejileri bulunduğunu söyledi.

Tufan Erhürman seçim çalışmaları kapsamında Basın Emekçileri Sendikası’nı (BASIN-SEN) ziyaret etti. Ziyarette yaptığı konuşmada CTP lideri Erhürman, Cumhurbaşkanlığı stratejisinden bahsetti.

Gerek Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs sorununun çözüm süreci ile ilgili, gerekse içeride Cumhurbaşkanlığı’nın göstermesi gereken liderlik ile ilgili bir pozisyonları olduğunu belirten Erhürman, “Biz buna yeni bir Cumhurbaşkanlığı stratejisi diyoruz. Pandemi sırasında ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diye bir laf vardı ya, bizim açımızdan Cumhurbaşkanlığı makamı da artık eskisi gibi olmamak zorunda bu ülkede” dedi.



Doğu Akdeniz’de Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi davranıldığını belirten Erhürman, “Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı makamı geniş kadrolarla çalışan bir Cumhurbaşkanlığı makamından bahsediyoruz” dedi.Erhürman, basın emekçilerinin haber takibi yapmak ve sokakta olmak zorunda olduğunu ama maalesef yapılan hatalar ve alınması gereken doğru kararların zamanında alınamamasının sokakları ciddi şekilde tehlikeli hale getirdiğini söyledi.