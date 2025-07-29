Coşkun ‘imam’ oldu

Abdullah SUİÇMEZ

Hayvan üreticileri yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla dün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde "tabutlu" eylem yaptı. Eylem sırasında imam kıyafetiyle tabutun başına geçen hayvan üreticisi Coşkun Alaslan üç kez “hükümet için helallik” istedi, her defasında ‘hayır’ cevabı verildi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üreticilerin yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle dün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde "tabutlu" eylem yaptı.

Birlik binası önünde temsili bir cenaze türeni düzenleyen eylemciler, “Üretici tabutta, Hükümet nerede” yazılı pankart ve tabut olarak niteledikleri sandıkla birlikte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yürüdü.

Kimler destek verdi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, bakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Eyleme Patates Üreticiler Birliği eski Başkanı Mehmet Bicen, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ve Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner de destek belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, eylemin ardından bu akşam saat 20.00'de Tarım Bakanlığı önünde temsili Mevlüt okutulacağını ve katılımcılara helva ikramı yapılacağını dile getirdi.

Onalt: Üreticiye sahip çıkılmıyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, bakanlık önünde yaptığı açıklamada, beş ay önce göreve geldiklerinde paydaşlarla diyalog içinde çalışacaklarını söylediklerini ancak bu süre içinde yürüttükleri diyalog sonucunda bir adım yol alamadıklarını ve batma aşamasına geldiklerini dile getirdi.

Onalt, amaçlarının üretim yapmak ve ürettiklerini paydaşlarla paylaşmak olduğunu söyleyerek, bu sayede halka ucuza ürün sunularak ekonominin Rum tarafına kaymasının önlenebileceğini kaydetti. Birlikte çalışma çağrısında bulundukları hükümetin gerekli çalışmaları yapmadığını ve üreticiyle toprağına sahip çıkmadığını savundu.

Adil Onalt, tarihinde ilk defa Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kasaplar Birliği'nin birlikte hareket ettiğini işaret ederek, iki birliğin beş aydır fiyat açıkladığını ve bugün Türk tarafıyla Rum tarafının fiyatlarının hemen hemen aynı seviyeye geldiğini belirtti.

“Küllerimizin altından çıkacağız”

Bu topraklara sahip çıkarak, üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak “Bizi gömemezler. Küllerimizin altından çıkacağız. Onları da bu tabutla gömeceğiz.” diyen Onalt, halka da “Ama halk da uyansın. Bugün bize, yarın onların cebine. Kırk sene tavuk gibi yaşayacağına, bir gün horoz yaşayın.” çağrısında bulundu.

Onalt, konuşmasının sonunda eylemin sembolik bir eylem olduğunu ama hükümetin gerekli çalışmaları başlatmaması durumunda her toplantı yapılan yere gideceklerini ve mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

“Yüzde yüz destek veriyoruz”

Patates Üreticiler Birliği eski Başkanı Mehmet Bicen de eyleme narenciye üreticileri, patates üreticiler ve sebze üreticileri olarak destek verdiklerini belirterek, “Hayvancı kardeşlerimizin yapmış oldukları bu haklı eyleme yüzde yüz destek veriyoruz.” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un önceki yıllarda kendileriyle birlikte mücadele ettiğini söyleyen Bicen, “Bu bakanlığın koltuğunun hakkını veremezsen, seni o koltuğa oturtan bu üreticiler seni oradan almasını da bilir.” iddiasında bulundu.

“Elektrik en büyük girdi maliyeti”

Türk-Sen'i temsilen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu da açıklamasında, üreticinin en büyük girdi maliyetlerinden birinin elektrik olduğunu söyledi.

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu da konuşmasında, tüm bu yaşananların nedeninin hem halkın, hem toplumun, hem de devletin en büyük düşmanı olan enflasyon olduğunu kaydetti.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ise ülkede üretim olduğunu ancak makamlarda oturanların halkı düşünmediğini söyledi.

Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner de meselenin asgari ücretin yükselmesi ya da hayvan üreticilerinin eylemi olmadığını savunarak, meselenin enflasyonun durdurulması olduğunu kaydetti.