Risk altında çalışıyorlar

Sağlık Bakanlığı tarafından, Covid-19 mücadele sürecinde takviye destek olması amacıyla geçici olarak istihdam edilen hemşirelerden 3’ü Coronavirüse yakalandı.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, 3 hemşirede Coronavirüs pozitif tespit edildiğini açıkladı. Başkan Özgöçmen bu hemşirelerin 'mevsimlik işçi' adı altında istihdam edilen kişilerden olduğunu belirtti, hükümeti suçladı, istifaya çağırdı.

Özgöçmen, “1 Temmuz açılımı ile ilgili olarak defalarca uyarmamıza rağmen ülkeye karantinasız girişlere müsaade ederek kendi toplumuna salgının yayılmasına zemin hazırlayan Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümet derhal istifa etmelidir” dedi.



Özgöçmen “Yasa dışı bir şekilde mevsimlik işçi adı altında istihdam edilen üç meslektaşımızda Corona virüsü pozitif olarak tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.Özgöçmen, “Defalarca uyarılarımızı dikkate almayıp, yeterli deneyime sahip olmayan mevsimlik işçi olarak istihdam edilen meslektaşlarımızı Covid-19 salgınında başta sınır kapılarında görevlendirerek aslanın ağzına atan ve bulaşmalarına sebep olan başta sağlık bakanlığı olmak üzere tüm hükümet suçludur” ifadesini kullandı.Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı’nı, onca zaman geçmesine rağmen halen daha sağlık çalışanları için çalışma esasları konusunda bir eylem planı ve organizasyon şeması hazırlamadığı için de eleştirdi.