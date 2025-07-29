Esentepe’de Girne-Tatlısu anayolunda meydana gelen trafik kazasında, salon araç ile kamyon çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki UN 820 plakalı araçla seyreden Sezen Uzmaner, Dima Market’in oto parkından anayola dikkatsizce giriş yaptı. Uzmaner’in yönetimindeki araç, o esnada anayolda seyreden Ahmet Tayfun Koca (E-22) yönetimindeki HK 529 plakalı kamyonun önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle kontrol-den çıkan kamyon, yol dışına savrularak banket içerisine devrildi. Olayda herhangi bir yaralan-ma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis; kazayla ilgili soruşturmanın sür-düğünü bildirdi.
Alkollü sürücü kaza yaptı
Bir başka kaza da Ercan-İskele yolunda meydana geldi.
Ercan-İskele ana yolunda saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, alkollü sürücü araca çarptı. Mahir Yasavul (E-46), 135 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LS 892 plakalı araçla İskele yönünde seyrettiği sırada, önünde aynı yönde ilerleyen ve yavaşlayan Musa Sipahi (E-25) yönetimin-deki GY 533 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Mahir Yasavul aleyhinde "alkollü içki tesiri altında araç kullanmak" ve "trafik kazası yapmak" suçlarından yasal işlem başlatıldı.
Maddi hasarla atlatıldı
Salon araçla çarpışan kamyon devrildi; kazada yaralanan olmadı
Esentepe’de Girne-Tatlısu anayolunda meydana gelen trafik kazasında, salon araç ile kamyon çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki UN 820 plakalı araçla seyreden Sezen Uzmaner, Dima Market’in oto parkından anayola dikkatsizce giriş yaptı. Uzmaner’in yönetimindeki araç, o esnada anayolda seyreden Ahmet Tayfun Koca (E-22) yönetimindeki HK 529 plakalı kamyonun önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle kontrol-den çıkan kamyon, yol dışına savrularak banket içerisine devrildi. Olayda herhangi bir yaralan-ma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis; kazayla ilgili soruşturmanın sür-düğünü bildirdi.
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