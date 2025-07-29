Maddi hasarla atlatıldı

Esentepe’de Girne-Tatlısu anayolunda meydana gelen trafik kazasında, salon araç ile kamyon çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki UN 820 plakalı araçla seyreden Sezen Uzmaner, Dima Market’in oto parkından anayola dikkatsizce giriş yaptı. Uzmaner’in yönetimindeki araç, o esnada anayolda seyreden Ahmet Tayfun Koca (E-22) yönetimindeki HK 529 plakalı kamyonun önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle kontrol-den çıkan kamyon, yol dışına savrularak banket içerisine devrildi. Olayda herhangi bir yaralan-ma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis; kazayla ilgili soruşturmanın sür-düğünü bildirdi.

Alkollü sürücü kaza yaptı

Bir başka kaza da Ercan-İskele yolunda meydana geldi.

Ercan-İskele ana yolunda saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, alkollü sürücü araca çarptı. Mahir Yasavul (E-46), 135 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LS 892 plakalı araçla İskele yönünde seyrettiği sırada, önünde aynı yönde ilerleyen ve yavaşlayan Musa Sipahi (E-25) yönetimin-deki GY 533 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Mahir Yasavul aleyhinde "alkollü içki tesiri altında araç kullanmak" ve "trafik kazası yapmak" suçlarından yasal işlem başlatıldı.