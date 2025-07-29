Abdullah SUİÇMEZ

Hayvan üreticileri gibi kasaplar da işlerin her geçen gün daha da kötüye gitmesinden yakındı. Diyalog muhabirine konuşan kasaplar; eski müşterilerin güneye kaydını, bunun da kendilerini olumsuz bir şekilde etkilediğini söyledi. Kasaplar “Piyasa çok durgun, eski satışımızın üçte birini yapamaz duruma geldik” dedi.

Ne dediler..?

Mehmet Kerimoğlu (Kerimoğlu Et Pazarı)

“Yaz geldi, sıcaklık yükseldi, et satışları daha da düştü. Zaten halkımız güneye gidiyordu, şimdi işler daha da kötü duruma geldi. Geçen yıl canlı kuzunun kilosu 300 liraydı, bu yıl da 300 lira, zam yapılmadı. Ancak satışlar yine de istediğimiz gibi değil. Benzine, marketlerdeki ürünlere ve birçok şeye zam geldi. Biz zam yapmasak da halk et almakta zorlanıyor. Bir ete zam yapsak hiç alamayacaklar. Eskiden haftada 100 kuzu kesiyordum, şimdi 10 tane zor satıyorum. Dengeyi sağlayamıyorum, zam da yapamıyorum. Ne olacak bilmiyorum, zaten kar düşünmüyorum, yeter ki istikrar sağlansın. Bazı dükkanlar kapanma noktasına geldi, orta direk kalmadı, fakir daha da fakirleşti, zengin daha da zenginleşti. Halkın alım gücü eridi, bitti ancak önlem alan yok.

Hayvancılar eylem yaptı, biz onları haklı buluyoruz. Hayvancının maliyetleri arttı, kuzu fiyatı aynı kaldı. Zam yapsa biz de et fiyatını artıracağız ve kimse satış yapamayacak. Halk da üretici de mağdur.”

Ali Onbaşı (Onbaşı Kasap)

Yaz dönemi, satışlar daha da düştü. Restoranlar hafta için az çalışıyor, insanların alım gücü düştü, çok iyi değil işler. Satışlarda yüzde 60 oranında durgunluk var. Fiyatlarımız aylardır aynı zam yapmadık. Herkes elini taşın altına koymalı, yoksa piyasa daha da kötüleşecek. Üretici canlı hayvana zam yaparsa şimdiki durgunluk artacak. Kilosu 300 liraya aldığım kuzuyu 650-850 lira arasında değişen fiyatlara satıyorum. Üretici zam yapmasın, gerçi zam yapsa da alacağız ama et satamayacağız. Bu sefer hayvanlar üreticinin elinde, etler de bizim elimizde kalacak. Mevcut haliyle bu çark böyle dönmez ama fiyatlar daha da yükselirse o zaman herkes kaybedecek.”

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025, 09:55