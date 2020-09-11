Kuzeyde 22, güneyde 3 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 210, Güney Kıbrıs’ta ise 2 bin 452 test yapıldı. Kuzeyde 5’i yerel 22 yeni vaka tespit edilirken, b u sayı güneyde 3 ile sınırlı kaldı. Kuzeyde toplam vaka sayısı 516, güneyde ise bin 517’ye çıktı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 210 olduğunu, 22 pozitif vakaya rastlandığını, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. Yapılan toplam test sayısı 135 bin 689’a, vaka sayısı ise 516’ya yükseldi. 311 vaka taburcu edilirken, 201 vakanınsa tedavisi devam ediyor. 82 hasta pandemi merkezinde, 119 hasta ise pandemi otellerinde tedavi görüyor.

Güneyde üç yeni vaka

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı son 24 saate 3 vaka daha tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığına dayandırılarak Cyprus Mail gazetesinin online sitesinde yayınlanan habere göre, 3 yeni vakaya son 24 saate yapılan 2 bin 452 test sonucu rastlandı. Toplam vaka sayısı bin 517’ye çıktı. Haberde, üç vakanın da yakın geçmişte seyahat eden 576 kişiye yapılan test sonucu ortaya çıktığı kaydedildi. Bir vakanın 20 Ağustos’ta daya dönen Güney Kıbrıs sakini Hint olduğu, şahsın herhangi bir semptom göstermediği; bir vakanın 12 gündür karantinada tutulan Güney Afrika’dan gelen bir kişi üzerinde yapılan test sonucu ortaya çıktığı, bir kişinin de 5 Eylül’de İngiltere’den gelen kişi üzerinde bazı semptomlar göstermesi sonrası yapılan test sonucu tespit edildiği kaydedildi.