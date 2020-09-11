Görmezden geliyorlar

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Denktaş, hükümeti hemşire eksikliğini giderememekle eleştirdi:

Görmezden geliyorlar
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikasını ziyaret etti.
Denktaş, ziyarette yaptığı konuşmada hemşire eksikliği bulunduğunu ancak hükümetin bu ihtiyacı görmezden geldiğini ifade etti.

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Salgın nedeniyle vatandaşın akıl sağlığının da bozulmaya başladığını, sosyal patlamaların giderek yanaştığını savunan Denktaş, hükümetin yaşanan sorunlara eğilmek yerine seçim derdine düştüğünü, hükümetin tavır ve tutumunu gözlemledikçe çok umutlu olmadıklarını söyledi.
Gittikleri her yerde vatandaşın hükümete karşı büyük bir isyan ve tepki gösterdiğini gözlemlediklerini ifade eden Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemli olduğunu ancak sağlık ve geçim meselesinin çok daha önemli bir konuma geldiğini belirtti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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