Kolundan yaraladı

Lefke’ye bağlı Doğancı köyünde önceki gün öğle saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırı olayında bir kişi yaralandı. Demokrasi Caddesi üzerinde yaşanan olayda 28 yaşındaki Kemal Denk, kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle tartıştığı Ş.K.yi kolundan bıçakla yaraladı. Olay sonrası tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının, 400 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalmasına karar verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; olayın 27 Temmuz 2025 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Doğancı’da meydana geldiğini söyledi. Polis; zanlının kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu tasarrufunda taşıdığı bıçak ile araç içerisinde bulunan Ş.K.’yi(E-36) sağ kolundan yaraladığını açıkladı. Polis; Ş.K.’nin kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini, zanlının ise tutuklandığını belirtti. Polis; zanlının evinde yapılan aramada olayda kullanılan 10 santim uzunluğundaki bıçağın bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Polis, soruşturma kapsamında 3 kişiden ifade alındığını söyledi. Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis; zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ancak İngiltere’de ikamet ettiğini; geçmişte de sabıkaları olduğunu ifade ederek, teminat talep etti. Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve bir kefilin 400 bin TL imzalamasına emir verdi.

