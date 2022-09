Yollar kana bulandı

Ankara, Malatya, Denizli ve Balıkesir'de meydana gelen kazalarda 9 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Can verenlerin arasında yaşları 2-14 arasında değişen dört çocuk da var. Trafik canavarı hız kesmeden can almaya devam ediyor. Ankara, Balıkesir, Malatya ve Denizli’de meydana gelen kazalarda 9 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Ankara’da 2 yaşındaki Bülent, Denizli’de 3 yaşındaki Öykü, Malatya’da 7 yaşındaki Beril Su ile 14 yaşındaki Batın Kaan feci şekilde can verdi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde TIR’la hafif ticari aracın çarpışması sonucu Murat Yavuz (59), Leyla Yavuz (58), Fatma Yavuz (34), Tarık Yavuz (36), Beril Su Yavuz (7) ve Batın Kaan Yavuz (14) hayatını kaybetti.

Ankara’nın Ayaş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 yaşındaki Bülent Tosun hayatını kaybetti, anne-babası yaralandı.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde ise otomobilin takla atması sonrası Büşra Tabak (32) yaşamını yitirdi, eşi Sercan ile oğlu Aybars yaralandı.

Denizli’de Serinhisar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçip, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 yaşındaki Öykü hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.