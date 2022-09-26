Renkli başlangıç

Yangınlarla mücadele başta olmak üzere birçok olaya müdahale eden itfaiye ekipleri için ilk kez etkinlik düzenlendi. İlki dün gerçekleştirilen İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Lefkoşa’da kortej yürüyüşü düzenlendi. Dereboyu’nda gerçekleştirilen yürüyüşe Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, ilçe bölüm müdürleri, halen görevde olan itfaiye mensupları ile emekli itfaiyeciler ve aileleri katıldı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosunun eşlik ettiği kortejin bitiminde de bando kısa bir konser verdi. Kortej sonrası konuşan İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, itfaiyenin önemine vurgu yaptı ve kortejin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, hafta boyunca yapılacak etkinliklerden söz etti.

Ülkemizde ilk kez kutlanan itfaiye haftası 25 Eylül- 01 ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak.