Traktörle yol kapadılar

Kıbrıs Rum yönetiminin, kaçak mülteci göçünü önlemek iddiasıyla “Akaki” (Akça) bölgesinde Yeşil Hat üzerine dikenli teller çekmesi, bölgede yaşayan bir grup Kıbrıslı Rum tarafından protesto edildi.

Alithia gazetesi, “Akaki”, “Peristerona”, “Astromeriti”, “Avlona” (Gayretköy), “Denya” ve “Mammari” köyü sakinlerinin Lefkoşa-Troodos ana yolunu yaklaşık bir saat süreyle trafiğe kapatan bir eylem gerçekleştirdiklerini yazdı.

Protestocuların traktör ve buldozerlerle yolu kapattıklarını ve ellerinde ise “Köylerin Bölünmesi. Dikenli Tellere Hayır”, “Çocuklarımızın Geleceğine Dikenli Tel” gibi sloganlar yazan pankartlar taşıdıklarını yazan gazete, Peristerona Muhtarı Haritos Pittis’in ise yaptığı açıklamada, “dikenli tellerin çiftçilerin aleyhine olduğunu” vurguladığını akardı.

Pittis, “bakımından sorumlu olduğu üç adet tarlanın ara bölgede kaldığını ve kendisinin bu tarlalara gidebilmek için farklı noktalardaki üç demir kapıyı açmak zorunda kaldığını” belirterek “Çiftçilerin eziyet çekmesi kabul edilemez. Kaçak mülteci sorunu olduğunu biliyoruz ancak polis gözetimi gibi farklı bir yol bulmalılar” şeklinde konuştu.

Gazete, “Omorfo Metropoliti” sözcüsü Papaz Mihalis Nikolau’nun da yaptığı konuşmada “hiç kimsenin dikenli tellerin arkasında yaşamak zorunda olan bu insanların yerinde olmayı istemeyeceğini, yetkililerin bu insanların sesine kulak vermesi gerektiğini” söylediğini yazdı.