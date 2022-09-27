Şarkıları çoşturdu

Hizmet kalitesiyle adanın en iyi oteli olan Merit Royal Otel, eşsiz organizasyonlarıyla Arap dünyasının ünlü isimlerini sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Ortadoğu’nun güçlü seslerinden Ali Al Deek, geçtiğimiz hafta sonu Merit Royal & Premium Otellerinin eğlenceye damga vuran açık hava konser alanında misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Dünyanın dört bir yanından gelen hayranlarının eşliğinde şarkılarını söyleyen Deek, Merit Royal’de tam bir Ortadoğu fırtınası estirdi. Arap ülkelerinden gelerek ülkemizde tatil yapan misafirlerin yanı sıra ünlü sanatçının Türk hayranları da konser alanını doldurdu. Ali Al Deek’in şarkılarıyla gece boyunca doyasıya dans eden konuklar, yazın son günlerinin keyfini çıkardı.

Birçok ülkede tanınmasını sağlayan "Jay Tsanbal Waraya" şarkısıyla sahneye çıkan Deek, misafirlerini selamlayarak, kendileriyle Royal sahnesinde buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Merit Royal ailesine teşekkür eden ünlü sanatçı, hayranlarına ‘eğlenceli bir gece geçirmeye hazır mısınız?’ diyerek tempoyu artırdı. Enerjisi ile coşku dolu bir gece yaşatan Deek, eski ve yeni albümlerinden oluşan repertuvarıyla da tam not aldı.

Merit Royal Otel’in muhteşem konserler dizisi, 1 Ekim’de Arap dünyasının sevilen sanatçılarından Shahd Barmada ile devam edecek.



