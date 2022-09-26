4 işletme kapatıldı

Girne’de faaliyet gösteren yeme içme yerleri ile halk sağlığını etkileyen ticari işletmelerin kontrolleri devam ediyor.

Girne Belediyesi açıklamasına göre, 25 Temmuz - 21 Eylül 2022 tarihleri arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 180 işletme, genel hijyen, gıda güvenliği ve halk sağlığı önlemleriyle ilgili denetlendi.

Yapılan kontrollerde koşulları uygun olmadığı tespit edilen 3 tane güzellik salonu bir tane de cafe işletmesi olmak üzere toplam 4 işletmenin faaliyetleri durdurularak mühürlendi. Genel hijyen koşullarında eksiklikler olduğu tespit edilen 5 farklı işletmeye de para cezaları kesildi.