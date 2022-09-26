Önemli uyarı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin, Türkiye aleyhine alınan Loizidou kararının uygulanması konusunu “takibinden çıkarma ve kapatma” kararı almasının olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Özersay, “Umarım KKTC’de büyük mücadeleler sonucu kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) önemi anlaşılır ve bu saatten sonra çok daha etkili şekilde çalışması sağlanır” değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Özersay, komisyonun daha hızlı çalışması ve aldığı kararların geciktirilmeden uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.

TMK’da özellikle İçişleri Bakanlığı kaynaklı birtakım sıkıntılar yaşandığını savunan Özersay, “Bunları ciddiye almazsak yarın hepimiz üzülürüz” dedi.

Özersay, insan hakları meselelerinin siyasi bir araç olarak kullanılmak istenmesi durumunda Avrupa Konseyi’nin buna er ya da geç geçit vermeyeceğinin bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kıbrıs Rum liderliği AİHM süreçlerini siyasi niyetle istismar etmeye çalıştığı için bu sonuçla karşılaşmış ve günün sonunda üzülmüştür. Benzer bir durumda kalmak istemiyorsak bugün TMK’nın yaşadığı sorunları ciddiye almalıyız” uyarısı yaptı.

HP lideri Özersay, “TMK geçmişe göre çok daha fazla sahip çıkılması gereken bir kurumdur” dedi.

Niyet Maraş'ı açmaksa anahtar TMK’dır

Özersay şöyle devam etti:

“Niyet gerçekten kapalı Maraş’ın açılmasıysa Taşınmaz Mal Komisyonu bu konuda anahtar görevi görebilecek konumdadır. İşte tam da bu nedenle Loizidou konusunda alınan kararla birlikte TMK’daki eksiklikler giderilmeli ve yapılan başvuruların değerlendirilip kararlaştırılması ve kararların uygulanması hızlandırılmalıdır.”