İranlı 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin başını örtmediği için gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan eylemler dünyanın birçok ülkesine yayılırken, Güney Kıbrıs’ta da dün sabah protesto gösterisi düzenlendi. Onlarca Kıbrıslı Rum, dün sabah İran'ın Lefkoşa'daki büyükelçiliği önünde, eylem yaptı.

Protestocular, saçlarını kesti, "Kadın –Yaşam-Özgürlük", "Sizin kavganız, bizim kavgamız", "Diktatöre hayır" gibi sloganların bulunduğu pankartlar taşıdı. Eylemde kadınların yanı sıra erkekler de saçlarını kestirerek, İranlı kadınlara destek verdi.

Mahsa Amini olayı

İranlı 22 yaşındaki Mahsa Amini 13 Eylül günü başkent Tahran’ı ziyareti sırasında İran Ahlak Polisi tarafından “ülkede yürürlükte olan İslami kurallara göre başını örtmediği gerekçesi” ile göz altına alınarak Vozara Gözaltı Merkezi’ne götürüldü.

Gözaltında iken gördüğü işkence sonucu hastaneye kaldırıldı. Beyin ölümü gerçekleştiği açıklanan genç kadın 16 Eylül’de yaşamını yitirdi.

Dünyanın birçok ülkesinde insanlar saçlarını kestirerek veya kazıtarak Mahsa’nın öldürülmesini protesto etmeye başladı. Sosyal medya üzerinden yüzbinlerce insan Mahsa’nın öldürülmesini kınayan, İranlı kadınlara ve dünyada hala daha var olan otokrasi/ataerki düzenine karşı paylaşımlarda bulundu.

