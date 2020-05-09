Boğazını kesiyordu

Girne’de misafir olarak gittiği evde tartıştığı Jonathan Mamba Ndolo’yu kırık bira şişesi ile ağır şekilde yaralayan Matia William hakkındaki soruşturma devam ediyor. Olayda çene ve boğazının alt kısmından yaralanan Ndolo’nun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürerken, zanlı Matia William dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 6 Mayıs tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana geldiğini, zanlının misafir olarak bulunduğu bir daire içerisinde aralarında geçmişe dair husumet bulunan Jonathan Mamba Ndolo ile tartıştığını söyledi.

Polis, çıkan tartışma sonucunda zanlının, kırık bira şişesi ile Jonathan Mamba Ndolo’yu çene ve boğazının alt kısmından keserek ağır şekilde yaraladığını belirtti.

Olayın ardından zanlının tutuklandığını kaydeden polis, Ndolo’nun da, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.

Ndolo’nun sağlık durumu net değil

Polis, olayın meydana geldiği yerde başka şahıslar olduğunu, ifadeler alacaklarını, ayrıca Ndolo’nun sağlık durumunun netleşmesi gerektiğini belirterek, 6 gün ek tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.