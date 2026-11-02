‘Birlikte hareket edeceğiz’

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, gençlerin siyasette ve ülkenin geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu, seçimlerde elde edilecek başarının en önemli mimarlarından birinin gençler olacağını söyledi.

Demokrat Parti, 6 Aralık’ta yapılacak genel ve yerel seçimlere yönelik çalışmalar kapsamında Lefke’de Gençlik Buluşması düzenledi.

Ataoğlu, etkinlikte Lefke Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nazım Ced’e destek belirtti.

Etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra, partinin Lefke milletvekili adayları Nadir Tahsildaroğulları ve Mehmet Ali Kozan, Lefke Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nazım Ced ile partili gençler katıldı.

Gençlere hitap eden Ataoğlu, hava koşulları ne olursa olsun Lefke gençliğinin parti etkinliklerine gösterdiği ilginin kendileri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ataoğlu, DP’nin bundan sonraki siyasi yolculuğunda da gençlerle birlikte hareket etmeye devam edeceğini kaydetti.

Gençlik politikalarına verdikleri öneme işaret eden Ataoğlu, uzun yılların ardından adada Gençlik Federasyonu’nun kurulmasına yönelik adımlar attıklarını ve gençlerin uluslararası alandaki temaslarının geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

‘Lefke’de iddialıyız’

6 Aralık seçimlerine yaklaşık bir aylık süre kaldığını hatırlatan Ataoğlu, Lefke’de belediye başkanlığı için Nazım Ced’i desteklediklerini belirtti.

Ataoğlu, Lefke’de DP’nin genel seçimlerde de iddialı olduğunu belirterek, milletvekili adayları, belediye başkan adayı, belediye meclis üyesi adayları ve parti örgütlerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Siyaset kolay bir görev değil

Lefke Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nazım Ced de konuşmasında adaylık sürecinde kendisine verdiği destek ve gösterdiği güven nedeniyle DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na teşekkür etti.

Belediye başkanlığının ve siyasetin kolay bir görev olmadığını ifade eden Ced, Ataoğlu’nun kendisini adaylık konusunda cesaretlendirdiğini ve bu süreçte sürekli desteklediğini belirtti.

Belediye başkanlığı seçimini kazanmaları halinde gençlerin önünü açmak ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla kapsamlı çalışmalar yapacaklarını belirten Ced, gençlerin gelecekte belediyenin ve ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaklarını kaydetti.