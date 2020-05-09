O da banyoya döşedi

İnşaat işçisi olduğu belirtilen Halit Karadeniz, Lefkoşa’daki bir şantiyeden fayans ile fayans yapıştırıcısı çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Şantiyeden 12 torba yapıştırıcı ve 22 paket krem rengi fayans çalan zanlının, bir kısmıyla M.B. isimli şahsın banyosunu yapmak için kullandığı tespit edildi.

Çalınanların bir kısmı bulunurken zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Halit Karadeniz’in 30 Nisan 2020 tarihinde, K.Kaymaklı' da bulunan Cuma Binici’ye ait şantiyeden 12 torba fayans yapıştırıcı ile 22 paket fayansı çaldığını belirtti. Yapılan soruşturma sonucu zanlının tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, çalınan 12 torba fayans yapıştırıcısından 3’ünün ve fayansların bir kısmının bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının çaldığı malzemelerin bir kısmını ise 335 TL karşılığında M.B.’ye sattığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının malzemeye ihtiyacı olduğu için malları aldığını söylediğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili zanlının evinin aranacağını ve M.B’nin evine taktığı fayansların Cuma Binici’ye ait olup olmadığının belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.