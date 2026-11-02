Canlı yayında söz verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, tv2020’de yayımlanan Güne Merhaba programına konuk oldu. Rahvancıoğlu, iyi bütçe yönetimi, mutlu ve huzurlu personel ile bölgeyi geliştirecek projelere ilişkin hedeflerini gerçekleştirememesi halinde yeniden aday olmayacağına ilişkin kamuoyu önünde söz verdi.

Rahvancıoğlu, ‘Eğer ben bunları yapamazsam, bu seçimi kazandıktan sonra önümüzdeki dönemde aday olmam” dedi. Verdiği sözün kayıtlarda kalmasını istediğini de belirten Rahvancıoğlu, göreve gelmesi halinde ortaya koyduğu hedeflerin gerçekleşmesi konusunda sorumluluk üstleneceğini ifade etti.

Bölgenin gelişimini sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Rahvancıoğlu, LAÇ'ın mevcut potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalar hazırladıklarını söyledi. Bölgede yeni çekim noktaları oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Rahvancıoğlu, altyapı, yol, kavşak ve trafik sorunlarının çözümüne yönelik projelerin de bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Projelerin iyi bütçe yönetimiyle, kaynaklar kontrol altında tutularak aşama aşama hayata geçirileceğini belirten Rahvancıoğlu, ‘Bölgemizi ayağa kaldıracak, çekim noktaları oluşturacak projelerimiz var” dedi.

