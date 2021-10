Bölge hayat bulacak

Girne Dağları’nda konut yapımı için verilen daha sonra tepkiler üzerine orman alanı ilan edilen arazinin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başlandı.

Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi ve Doğapark, Girne Dağları’nın kuzey yamaçlarında ilk olarak konut yapımı için verilen daha sonra tepkiler üzerine yeniden ‘‘kamu arazisi’’ ardından da ‘‘orman alanı’’ ilan edilen 74 dönümlük arazinin bir proje çerçevesinde yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başladıklarını açıkladılar.

Yapılan ortak açıklamada, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ile yaptıkları görüşmeler neticesinde alanın bir proje çerçevesinde yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başladıklarını, bu doğrultuda, yıl sonuna kadar yapılacak arazi düzeltmeleri ve hazırlık çalışmalarının ardından Ocak ayından itibaren ilk fidanların alana dikiminin gerçekleştirileceği kaydedildi.



“Yaptığımız toplantıda yılın ilk aylarında planlı bir şekilde vatandaşların da katılımıyla dikilecek fidanların bakım, onarım ve habitat restorasyonun da gerçekleştirilmesiyle birlikte ‘Hayat Ormanı’ adı verilmesi kararlaştırılan alan yeniden halka kazandırılacak” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:“Fidan dikim sezonun kaçırılmaması için süratle çalışmalara başlamaya hazır olan Orman Dairesi’nin şu an için önündeki tek engel ise artık araziyle hiçbir bağı kalmayan Kofalı İnşaata ait iki adet devasa vincin halen alanda bulunmasıdır. Sivil Toplum Örgütleri olarak, fidan dikim çalışmalarına hemen başlanabilmesi için ilgili firmaya çağrıda bulunuyor ve bir an önce vinçlerini bölgeden kaldırması gerektiğini de hatırlatıyoruz.Girne’ye bir nebze de olsa nefes aldıracak ve yeniden hayat vereceğine inandığımız ‘Hayat Ormanı’na fidanları dikmek için sabırsızlanıyoruz. Bu doğrultuda söz konusu alan yeniden yeşillendirilince kadar elimizden gelen her türlü çabayı da ortaya koymaya devam edeceğimizi de tüm halkımıza duyururuz.”