Kandil’in bereketi 4-5

Yer: Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Abdullah Genç, Ali Akçınar

Doğan Türk Birliği: Cenk, Ahmet Sönmez, Farouk(DK 86 Mahmut), Aydın, Çağrı, Ali Savaşan, Ali Akbulut, Sercan(DK 67 Afün), Kenan, Halil(DK 74 Hamit), Tansel(DK 67 Kaan).

Merit Alsancak Yeşilova: Kemal, Memduh, Mejdi, Eyüp, Mustafa, Fıdelıs, Ömer, Aksel(DK 60 Mustafa Salk), Yasin(DK 82 Mehmet Tekin), Vakkas(DK 24 Gökhan)(DK 82 Mehmet Erduran), Bıll.

Goller: DK 38 Kenan, DK 45+4 Ahmet Sönmez, DK 89,90 Kaan Borova(Doğan Türk Birliği). DK 2 Vakkas, DK 31 Yasin, DK 34 Gökhan, DK 59 Eyüp, DK 65 Mejdi(Merit Alsancak Yeşilova).

Beyzade ÜNALMIŞ

AKSA Süper Lig’in kapanış mücadelesinde Lapta’da oynanan karşılaşmada konuk Merit Alsancak Yeşilova rakibi Doğan Türk Birliği’ni mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. 9 golün çıktığı karşılaşmayı 4-5 kazanan Merit Alsancak Yeşilova olurken, konuk takıma 3 puanı getiren golleri Vakkas, Yasin, Gökhan, Eyüp ve Mejdi kaydederken, Doğan Türk Birliği’nin gollerini ise Kenan, Ahmet Sönmez ve Kaan (2) kaydetti. Bu galibiyetle Merit Alsancak Yeşilova puanının 11 yaparken, Doğan Türk Birliği 7 puanda kaldı.

2.dk: Çabuk gelişen konuk Merit Alsancak Yeşilova atağında Doğan Türk Birliği ceza alanı içerisinde topa sert ve düzgün bir vuruş yapan Vakkas takımını öne geçirdi.0-1

31.dk: Doğan Türk Birliği savunmasının hatasında topu kazanan Fıdelıs rakiplerinden sıyrılıp ceza alanı içerisinde son çizgiden kestiği topa vuruş yapan Yasin topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.0-2



34.dk: Doğan Türk Birliği savunmasında Farouk’un hatasında topu kazanan Aksel’in pasında Gökhan ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.0-338.dk: Doğan Türk Birliği’nin kazandığı köşe vuruşunda atışı kullanan Kenan topu doğrudan filelere gönderince far ikiye inmiş oldu.1-345+4.dk: Doğan Türk Birliği’nin kazandığı bir başka köşe vuruşunda yapılan ortada Merit Alsancak Yeşilova kalecisi ve savunmasının uzaklaştıramadığı topu Ahmet Sönmez filelere gönderdi.2-359.dk: Merit Alsancak Yeşilova takımının kazandığı köşe vuruşunda Doğan Türk Birliği ceza alanı içerisinde Eyüp kaleye sırtı dönük yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.2-465.dk: Merit Alsancak Yeşilova takımının kullandığı bir başka köşe vuruşunda Doğan Türk Birliği kalecisi Cenk’in elinden kaçırdığı topu iyi takip eden Mejdi yaptığı vuruş sonrasında farkı yeniden üçe çıkardı.2-589.dk: Kenan ile başlayan Doğan Türk Birliği kontra atağında bu oyuncunun ceza alanı içerisinde son çizgiden yaptığı ortada Kaan topu filelere gönderdi.3-590.dk: Bir başka kalabalık adamla gelişen Doğan Türk Birliği atağında Kaan, Merit Alsancak Yeşilova ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşla topu filelere göndererek farkı bire indirdi. 4-5Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince 9 golün çıktığı karşılaşmayı 4-5’lik skorla kazanan Merit Alsancak Yeşilova oldu.