Kıbrıs’ı anlatıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte öğretmen ve yazar Canev Dinçer’i kabul etti.
Canev Dinçer kabulde, “Unutulmayanlardan Kıbrıs Havaları” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.
Geçmiş zamanlarda vatan ve millet sevgisini aktaranların değerli öğretmenler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kültür ve geleneklerinin, varoluş mücadelemizin, ortaya konulan irade ve vatan sevgisinin ifade edildiği böyle bir eseri takdir ettiğini ifade ederek, Dinçer’i tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.