İddiayı yalanladı: Söz konusu değil

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP kurultayında başkan adayı olan bazı isimlerin kendisiyle irtibata geçip seçimleri erteleyip bir UBP-HP koalisyon kurma teklifi yaptığı iddialarına yanıt verdi.

Özersay “Artık erken seçimi geciktirmek doğru olmaz, kimseyle bir temasımız söz konusu değildir, kimse de bizi UBP’nin kurultay tartışmalarının içine çekmeye çalışmasın” dedi.

“Biz bu oyuna gelmeyiz” ifadesini kullanan Özersay, “Biz toplum menfaati için geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümetinin daha doğru olacağını, tercihimizin o olduğunu defalarca söyledik, bu nedenle biz başkalarının kurultay tartışmalarına Halkın Partisi olarak alet olmayız” şeklinde konuştu.



Katıldığı bir televizyon programında konuşan Özersay, “Bu saatten sonra seçimin geciktirilmesi doğru olmaz, parti olarak seçimin yapılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.“Bugünkü Meclis 2018’deki halk iradesini yansıtmıyor” diyen Özersay şöyle konuştu:“Bu saatten sonra seçimin geciktirilmesi doğru olmaz. Ülkede Meclis’in geldiği nokta 2018’deki halk iradesinden çok uzaktadır. 2018’de halkın Meclis’e yansıyan iradesi birileri tarafından başka bir yere götürülmüştür. O irade şekil ve içerik açısından bozulmuştur. Kıbrıs Türk halkı HP’den istifa eden üç vekili, kendisini Meclis’te Halkın Partisi vekili olarak temsil etmesi için seçmiştir. Onların iki tanesi şu anda UBP rozetini takıyor. Diğer yandan Sayın Bertan Zaroğlu, Yeniden Doğuş Partisi milletvekili olarak seçilmiştir, o da istifa etmiştir. Sayın Serdar Denktaş da Demokrat Parti vekili olarak seçilmiştir ama şu anda DP vekili olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşanıyor. 2018’deki halk iradesi Sayın Hüseyin Özgürgün’ü milletvekili seçerken İstanbul’da keyif çatsın diye seçmemiştir. Milletvekilliği görevini İstanbul’da yapsın diye maaş verilmemiştir. Bu dört nokta Meclisin artık halk iradesini yansıtmadığını gösteriyor. Bu nedenlerle de seçimin bir an önce yapılması gerektiğine inanıyoruz. Sayın Faiz Sucuoğlu üzerinden ortaya atılan iddialar da gerçek dışıdır. Bizimle kimse irtibata geçmemiştir, kimseyle temasımız yoktur. Kimse bizi Ulusal Birlik Partisi’nin kurultay tartışmalarının içine çekmeye çalışmasın. Biz kurultay tartışmalara alet olmayız, buna da müsaade etmeyiz.”