4 kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşayan Facour Okiezie Fred (E-25), İfeanyi Henry Nmegwa (E-27), Chiamaka Emanulla Ugoeze ve Victoria Annieorene John’un (K-27) evinde hırsızlık soruşturması kapsamında arama yapıldı. Evde yapılan aramada hintkeneviri ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı. Gözaltına alınan 4 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, Adli Şube ekiplerince bina açma ve sirkat meselesi ile ilgili olarak bir apartman dairesine düzenlenen baskında, zanlılar, Facour Okiezie Fred, İfeanyi Henry Nmegwa ve Chiamaka Emanulla Ugoeze’nin birlikte kaldığı dairede 100 miligram uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Victoria Annieorene John’un kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, 4 zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade etti. Polis memuru, soruşturma aşamasında zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı, zanlıların, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.