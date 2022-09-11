Pencereden girdiler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki sabah iki ayrı eve giren Kamerun uyruklu Yahh Muhammed ile Hassanji Aboori, toplamda 13 bin TL nakit para, 4 kredi kartı ve bir yarım ile 2 çeyrek altın çaldı. Çalınan kredi kartlarından birini alışverişte kullanarak izlerini belli eden zanlılar kısa sürede yakalandı. Her iki zanlı da dün nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, zanlıların, 9 Eylül 2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Çanakkale Bölgesi’nde, T.A. isimli şahsa ait eve, yatak odası pencerelerinden girerek, T.A.’ya ait kadın çantası ve içerisinde 7 bin 300 TL nakit para olan cüzdanı sirkat ettiklerini açıkladı.

Ne buldularsa çaldılar

Polis memuru Gökhan Kol, zanlıların aynı tarihte, Dumlupınar Mahallesi’nde, H.K’ye ait apartman dairesine, mutfak kapısından girdiklerini ve yatak odasından, kadın çantası ile içerisinde 400 TL ile 2 kredi kartı bulunan cüzdan, salonda içerisinden, içerisinde 2 bin 300 TL nakit para, 1 yarım, 2 çeyrek altın ve 2 kredi kartı bulunan kadın çantası ile pantolon içerisinde bulunan 3 bin TL nakit para sirkat ettiklerini de mahkemeye aktardı.

İzlerini belli ettiler

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından soruşturma başlatıldığını belirten Kol, zanlıların, çaldıkları kredi kartlarından biriyle alışveriş yapmasının ardından konu işletmenin güvenlik kamerası kayıtlarında zanlıların tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hasan Dağlı, zanlıların, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.