Patron tutuklandı

Girne’ye bağlı Çatalköy’de faaliyet gösteren “White and Clean” isimli iş yerinde yangın çıktı. Yangın sonucu birçok eşya zarar görürken, iş yerinin kundaklandığı ortaya çıktı. Yapılan soruşturma sonucu G.K.’nin (E-54) sigortadan para alabilmek için kendisine ait iş yerini yaktığı belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 9 Eylül 2022 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Çatalköy’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde kuru temizleme ve terzi dükkanı olarak faaliyet gösteren “White and Clean” isimli iş yerinde çıkan yangın sonucu, iş yeri içerisinde bulunan muhtelif giysiler, bir adet dikiş makinesi, 2 adet dizüstü bilgisayar, bir adet yazıcı, 3 adet çalışma masası, bir adet vantilatör ve 2 adet florasan lamba tamamen zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yapılan soruşturmada yangının G.K.(E-54) tarafından çıkarıldığı belirlendi. Zanlının tasarrufunda bulundurduğu yanıcı maddeyi iş yeri içerisinde döküp ateşe vermek suretiyle kundaklandığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.