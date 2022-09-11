Yolu kapadılar

Ömer KADİROĞLU

Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köyü sakinleri yol yapımının uzun zamandır tamamlanmaması nedeniyle dün eylem yaptı. Ulaşımın sağlandığı yolun yenilenmesi için başlatılan çalışmalar üç kişinin mahkemeye başvurarak ara emri alması üzerine durdurulurken, eylem yapan köy sakinleri, yetkililerden çözümü bulmalarını istedi. Muhtarların katılımı ile Kırıkkale girişinde bulunan benzin istasyonu önünde yol kapama eylemi gerçekleştiren köy sakinleri, “Yeter artık”, “Aylardır yol mağduruyuz” pankartları taşındı. Eyleme Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay da katılarak destek verdi.

Eylem sözcüsü Mehmet Süleymanoğulları, Dilekkaya Muhtarı Ahmet Çeliker Menteşoğulları, Erdemli Muhtarı Kamil Şenocaklı, Kırıkkale Muhtarı Gürsel Osmanoğlu, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP)Milletvekili Talip Atalay konuşma yaptı.

Ne dediler…?

Mehmet Süleymanoğulları

“Yaklaşık 7 aydır ciddi bir mağduriyet yaşamaktayız. Bölgemizde 10 köyün yolları tamir edildi ancak Dilekkaya-Gaziköy arasındaki yolun durumu içler acısı. Bu mağduriyeti gidermek için muhtarlarımız çok girişim yaptı ancak sonuç büyük bir fiyasko oldu. Araçlarımız bu yolda hurda oldu, ambulanslar ve itfaiyeler köye gelemiyor. Yolun ne zaman düzeleceği konusunda da en ufak bir gelişme yoktur. Umarım erken zamanda uygun bir gelişme olur yoksa eylemimizi Lefkoşa’ya taşıyacağız.”

Ahmet Menteşoğulları (Dilekkaya Muhtarı)

“Yolumuzun durumu köstebek yuvası gibi ve 7 ayı aşkın bir süredir bölge halkı bu yolu kullanmak zorunda bırakıldı. İtfaiye, ambulans köye gelemiyor. Yetkililerden bu yolun bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Eğer çözüm üretilmezse eylemimizi Lefkoşa’ya taşıyacağız.”

Kamil Şenocaklı (Erdemli Muhtarı)

“Bu bölge geçmişten beri devlet yetkilileri tarafından kendi kaderine bırakıldı ve hiçbir yatırım yapılmamaktadır. Bu yolun yapımına başladıklarında çok sevindik ancak sevincimiz kursağımızda kaldı. 2 kilometrelik bir alanda 3 kişinin almış olduğu ara emri nedeniyle yolun yapımı durdu ve bu yolu kullanan halk perişan oldu. Laf değil icraat bekliyoruz.”

Cemal Gürsel Osmanoğlu (Kırıkkale Muhtarı)

“Artık bıçak kemiğe dayandı. Köyümüze itfaiye ve ambulans bir saatte geliyor. İnsanlarımız bu yollarda perişan oluyor. Üç kişinin hakkını koruyacaklar diye 3 bin kişiyi mağdur ediyorlar. Bir hafta içerisinde bu ara emrini kaldırıp yolun yapımına başlamazlarsa eylemimizi Başbakanlık önüne taşıyacağız.”

Mustafa Naimoğulları (Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı)

“Bundan üç ay önce köyde bir açılış vardı ve Cumhurbaşkanı buraya geldi. Cumhurbaşkanı bir haftaya kadar yolun biteceğini söyledi ancak üç ay geçmesine rağmen yolda herhangi bir ilerleme olmadı. Siyasiler köye gelirken utanmadan Yiğitler yolunu kullanıyor. Halkın artık sinirleri bozuldu ve bu olaylar daha da büyüyecek. Bir hafta içinde bu sorun çözülmelidir. Eğer bu sorun çözülmezse hayvancılar birliği başkanı olarak bütün tarım araçlarını getirerek Ercan kavşağını kapayacağız.”



