Üreten gençler buluştu

Gençlik Merkezi Birliği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Üreten Gençler Buluşması" etkinliğine Gençlik Dairesi ve TİKA da destek verdi. İlk gece yoğun ilgi gören etkinlikte sahne performansları yanısıra gençlerin el sanatlarından zanaata kadar dikkat çekici ürünleri sergilendi ve satıldı.

9-10 Eylül gecelerini kapsayan etkinlik gençlik ve üretimin önemini anlatıyor.