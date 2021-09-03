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Borcu olanların elektrikleri kesilecek

469 liranın üzerinde borcu olanların elektrikleri kesilecek

Borcu olanların elektrikleri kesilecek
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Kıb-Tek Bilgi İşlem Şube Amirliği, Eylül devresi faturaları dışında ve 469 TL üzeri ödenmemiş bakiyesi bulunan özel ve tüzel tüm tüketicilerin elektrik enerjilerinin Pazartesi günü kesileceğini duyurdu.
Kıb-Tek Bilgi İşlem Şube Amirliği Sistem Yöneticisi Mustafa Harutoğlu tarafından yapılan açıklamada, “6 Eylül Pazartesi Günü, Eylül devresi faturaları dışında ve 469 TL üzeri ödenmemiş bakiyesi bulunan özel ve tüzel tüm tüketicilerimizin elektrik enerjileri kesilecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına açık bakiyelerin kapatılmasını saygılarımızla rica ederiz” denildi.

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