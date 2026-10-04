Vurdu, kaçtı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş Bölgesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Raif Mavideniz yaşamını yitirdi. Raif Mavideniz’e çarpıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü Hüseyin Davulcular (E-23) kazadan 2 saat sonra tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı, sürücünün bugün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza, dün saat 12.07 sıralarında Gazimağusa’da Patates Ambarları Yolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Davulcular yönetimindeki SH 090 plakalı araçla Tepe istikametinden 15 Ağustos Bulvarı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçti. Aynı istikamette ilerleyen ve yolun sağ şeridine geçerek yol kenarında beklemekte olan Raif Mavideniz yönetimindeki AA 348 Y plakalı motosikletin arka kısmına çarpan araç sürücüsü Hüseyin Davulcular ,kazanın ardından durmayarak olay yerinden ayrıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Raif Mavideniz, önce özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Mavideniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza sonrasında olay yerinden kaçan SH 090 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Davulcular saatler sonra polis tarafından tutuklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı, sürücünün bugün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.