Elektrik, vergi ve yerel yönetim borçlarına ​​​​​​​ödeme kolaylığı

Koalisyon hükümeti, seçim yasaklarının başlamasına sayılı günler kala 8 ayrı yasa gücünde kararname çıkartarak, hem sosyal sigortalardan emeklilere 40’ar bin lira ikramiye dağıtılmasını, hem de bazı borçların taksitlendirilmesi ile ödenmesinde kolaylıkların sağlanmasını öngören kararlar aldı. Kararlar resmi gazetede yayınlandı.

Alınan kararlar arasında, yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere öğrenimlerine devam hakkı da bulunuyor. Elektrik borçları ile 2024 ve önceki dönemlere ait vergi, ceza ve yerel yönetim alacakları için de ödeme kolaylıkları getirildi. Bilançoların güncellenmesine ilişkin kararnamenin değiştirilmesi de onaylandı.

Sekiz yasa gücünde kararname

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan sekiz yasa gücünde kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameler arasında Sosyal Sigortalar Dairesi’nden aylık veya gelir alanlara 40 bin TL ikramiye verilmesi, yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere öğrenimlerine devam etme hakkı tanınması, elektrik ve vergi borçlarına yönelik ödeme kolaylıkları ile prim desteğine ilişkin düzenlemeler öne çıktı.

Sosyal Sigortalardan 40 bin TL ikramiye

“Sosyal Sigortalar Dairesinden Aylık, Gelir Alanlara İkramiye Verilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” uyarınca, Sosyal Sigortalar Dairesinin 50’nci kuruluş yılı dolayısıyla Daireden aylık veya gelir alanlara kasım ayında bir defaya mahsus 40 bin TL ikramiye ödenecek.

Düzenleme, 6 Kasım itibarıyla aylık veya gelir alanlarla, bu tarihe kadar başvurup aylık veya gelir bağlanmasına hak kazanacak kişileri kapsıyor. Birden fazla aylık veya gelir alanlara yalnızca bir ikramiye ödenirken, ölüm aylığı alan hak sahibi eş ve çocukların her birine ayrı ikramiye verilecek. Ödeme, Sosyal Sigortalar Dairesinin yürüttüğü fonlardan karşılanacak.

Öğrenime devam hakkı

Yükseköğretim Yasası Kapsamında İlişiği Kesilen Öğrencilerin Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkına ve Başvuru Sürelerinin Belirlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ile yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen veya öğrenimini tamamlayamayan öğrencilere öğrenimlerine devam etme hakkı tanındı.

Düzenleme, 1 Kasım’dan önce başarısızlık, ekonomik nedenler veya kendi isteğiyle ilişiği kesilenlerin yanı sıra, bazı yatay geçişleri iptal edilenler ile kazandıkları programa kayıt yaptırmayan KKTC, TC ve diğer ülke yurttaşlarını kapsıyor.

Kapsama girenlerin, kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurması gerekiyor. Atatürk Öğretmen Akademisi’nden ilişiği kesilen öğrenciler de düzenlemeden yararlanabilecek.

Elektrik borçlarına ödeme kolaylığı

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ile KIB-TEK’e olan birikmiş elektrik tüketim borçları, proje maliyetlerinden kaynaklanan mukavele borçları ve bazı ihtilaflı borçların tahsiline yönelik düzenlemeye gidildi.

Kararnameye göre, borcun peşin ödenmesi halinde anaparanın tamamı ile ödeme tarihine kadar oluşan gecikme zamlarının yüzde 20’si ödenecek. Taksitli ödemede ise toplam tutarın en az yüzde 5’i peşin alınacak ve borç genel olarak en fazla 30 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Yanlış bağlantı veya okuma nedeniyle oluşan ihtilaflı borçlar, tahsili mümkün görülmeyen bazı borçlar, kamu kurum ve kuruluşları ile bazı diğer kurumlara ait borçlar ve belediyelerle sulama birliklerinin su motoru sayaçlarına ilişkin borçlarda ise 10 yıla kadar taksit imkanı sağlandı.

Kararnameden yararlanmak isteyenlerin, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 90 gün içinde KIB-TEK’e başvurması gerekiyor.

Eylül-Kasım dönemi için prim desteği

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ile Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki çalışanlara yönelik iki ayrı yasa gücünde kararnameyle, Eylül-Kasım 2026 dönemi için üç ay süreyle prim desteği sağlanması düzenlendi.

Buna göre, KKTC yurttaşı kadın çalışanlar için devlet hissesi dışındaki işveren prim payının yüzde 100’ü, KKTC yurttaşı erkek çalışanlar için yüzde 80’i karşılanacak.

TC ve diğer ülke yurttaşı çalışanlarda destek genel olarak yüzde 15 olurken, tarımda yüzde 75; hayvancılık, imalat, üretim, otobüs ve taksi işletmeleri ile otelcilikte yüzde 50 olarak uygulanacak. Tüp gaz dağıtım faaliyetlerinde ise destek yüzde 100 olacak.

Prim desteğinden yararlanacak işverenlerin prim borçlarını ödemiş veya yapılandırmış olması ve belirlenen istisnalar dışında 30 Kasım’a kadar çalışanlarını işten durdurmaması gerekiyor.

Prim oranları yeniden düzenlendi

“Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ile Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki sigortalılara uygulanacak prim oranları yeniden düzenlendi.

Buna göre, KKTC yurttaşları, daimi ikamet izni bulunanlar ve işlem eşitliği içeren sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülke yurttaşları için hastalık sigortası priminin yüzde 2,25’i çalışan, yüzde 2,25’i işveren, yüzde 2’si devlet tarafından karşılanacak.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminde ise yüzde 5,5 çalışan, yüzde 7 işveren ve yüzde 4 devlet payı uygulanacak.

Bilançoların güncellenmesine ilişkin düzenleme değiştirildi

“Bilançoların Güncellenmesine İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ile 14 Ağustos’ta yürürlüğe giren düzenlemedeki bazı tanımlar değiştirildi.

“Değerleme Uzmanı” tanımı yeniden düzenlenirken, “Ekspertiz Raporu” ifadesi “Gayrimenkul Değerleme Raporu” olarak değiştirildi.

Vergi ve yerel yönetim alacaklarına düzenleme

“2024 Yılı ve Önceki Vergilendirme Dönemlerine Ait Vergilerin ve Yerel Yönetimlerin Alacaklarının Tahsilinin Hızlandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ile 2024 ve önceki vergilendirme dönemlerine ait çeşitli vergi, ceza ve yerel yönetim alacaklarına ödeme kolaylığı getirildi.

Kararnameden yararlanmak isteyenlerin 15 Aralık 2026 mesai bitimine kadar başvurması gerekiyor. Borcun taksitle ödenmesi halinde hesaplanan toplam tutarın yüzde 20’sinin başvuru günü yatırılması şartı bulunuyor.

2023 ve önceki dönemlere ait borçların aslının peşin ödenmesi halinde cezaların, gecikme zamları ve faizlerinin yüzde 90’ının; 2024 yılına ait borçlarda ise yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçilecek.

Altı aylık taksit seçeneğinde bu oranlar sırasıyla yüzde 80 ve yüzde 40 olarak uygulanacak.

Söz konusu kararnameler, önceki gün itibarıyla yürürlüğe girdi.