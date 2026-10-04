4 milyonluk vurgun

Lefkoşa’da yetkili oldukları şirkette sahte ödeme onay belgeleri düzenleyerek 4 milyon 864 bin TL çaldıkları iddia edilen müdür B.D. ile personel müdürü E.N. tutuklandı.

Zanlılar, “müstahdem tarafından sirkat, evrak sahteleme ve tedavüle sürme” suçlarından dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 2026 yılı içerisinde Lefkoşa’da sakin B.D.’nin, Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde müdür olarak çalıştığını söyledi.

Polis, B.D.’nin, şirketin aylık ödeme onay belgelerini İstanbul’da bulunan merkeze e-posta yoluyla göndererek onay aldıktan sonra söz konusu belgeler üzerinde ekleme yapmak suretiyle sahtelediğini belirtti.

Polis,, zanlının sahtelediği ödeme onay belgelerini kullanarak şirketin Lefkoşa’da bulunan bir bankanın hesaplarından başka hesaplara para aktarılmasını sağladığını kaydetti.

Polis, onaylanmış ödeme belgelerinde bulunmayan şirket ve tüzel kişilerin hesaplarına para aktarıldığını belirterek, yapılan tespitlerde zanlının bu yöntemle toplam 4 milyon 864 bin TL çaldığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Personel müdürü de tutuklandı

Polis memuru, B.D. ile birlikte meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen personel müdürü E.N.’nin de tutuklandığını söyledi.

Polis, iş yerinden temin edilen ve sahte olduğu düşünülen ödeme talimatları üzerinde yapılan ilk incelemede, E.N. adına ödemeler bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında zanlıların tasarrufunda bulunan cep telefonlarının emare olarak zapt edildiğini belirten polis, elektronik cihazlar üzerinde inceleme yapılacağını söyledi.

Polis memuru, aynı gün B.D.’nin kullanımındaki, şirkete ait araçta arama yapıldığını da mahkemeye aktardı. Polis, araçta yapılan aramada, arka koltuk üzerinde iş yerine ait çok sayıda ödeme talimatı bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

B.D.’nin Girne’deki ikametgâhında da arama yapıldığını ifade eden polis, yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydetti.

Polis, zanlının kullanımındaki ofiste bulunan şirkete ait tahsilat makbuzları, gider pusulaları ve faturaların yanı sıra bilgisayar kasası, 2 adet laptopun emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Söz konusu elektronik cihazların incelenmek üzere Polis Genel Müdürlüğü Data İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini kaydeden polis, inceleme sonucunda rapor temin edilmesi gerektiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, meselenin ciddi olduğunu belirterek soruşturma kapsamında incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu söyledi.

Zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmanın seyrine etki edebilecekleri yönünde ciddi endişeleri olduğunu ifade eden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

