Kalp krizi geçirdi

Güzelyurt’un sevilen isimlerinden 53 yaşındaki Tugay Gezen, Ortaköy’de futbol oynamak için bulunduğu halı sahada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Gezen’in ölüm nedeninin yapılan otopside “stentli kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu belirlenirken, cenazesi dün Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından Yuvacık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Halı sahada rahatsızlandı

Polisten verilen bilgiye göre, 2 Ekim 2026 tarihinde Ortaköy’de futbol oynamak amacıyla halı sahada bulunan Tugay Gezen, burada aniden rahatsızlandı.

Gezen, olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gezen’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “stentli kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Güzelyurt bölgesinde uzun yıllardır esnaf olarak çalışan ve çevresi tarafından sevilen Gezen’in ölümü, ailesi, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Gezen, dün Güzelyurt Fatih Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gezen’in cenaze törenine ailesi, yakınları, dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Gezen’in naaşı, cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026, 10:59